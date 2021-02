Bologna-Benevento, le probabili formazioni del match (Di venerdì 12 febbraio 2021) Al Dall’Ara si apre la 22esima giornata di Serie A. Mihajlovic punta ancora su Barrow, il Benevento vuole il sorpasso in classifica Bologna-Benevento, questa sera alle 20:45, apre le danze della 22esima giornata di Serie A. Al Dall’Ara arrivano due squadre appaiate a 23 punti in classifica e che quindi si giocano la posizione. Se Inzaghi ha le idee abbastanza chiare per la formazione Mihajlovic dovrà sciogliere dei dubbi. QUI Bologna – Svanberg, Faragò e Santander sono out e Mihajlovic deve ridisegnare l’11. Davanti a Skorupski, in difesa Tomiyasu e Dijks saranno i terzini, mentre Danilo e Soumaoro i centrali. Dubbio sull’utilizzo di De Silvestri che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Nico Domínguez sostituirà Svanberg e affiancherà Schouten, visto anche l’assenza di Medel per un problema al ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Al Dall’Ara si apre la 22esima giornata di Serie A. Mihajlovic punta ancora su Barrow, ilvuole il sorpasso in classifica, questa sera alle 20:45, apre le danze della 22esima giornata di Serie A. Al Dall’Ara arrivano due squadre appaiate a 23 punti in classifica e che quindi si giocano la posizione. Se Inzaghi ha le idee abbastanza chiare per la formazione Mihajlovic dovrà sciogliere dei dubbi. QUI– Svanberg, Faragò e Santander sono out e Mihajlovic deve ridisegnare l’11. Davanti a Skorupski, in difesa Tomiyasu e Dijks saranno i terzini, mentre Danilo e Soumaoro i centrali. Dubbio sull’utilizzo di De Silvestri che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Nico Domínguez sostituirà Svanberg e affiancherà Schouten, visto anche l’assenza di Medel per un problema al ...

