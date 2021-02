Bologna-Benevento 1-1 | Viola | “Pareggio importante per il morale”

(Di sabato 13 febbraio 2021) “Abbiamo concesso poco agli avversari. È unche muove la classifica e può essere un punto fondamentale per il. Abbiamo grandi margini di miglioramento, possiamo fare un grande campionato”. Queste le dichiarazioni di Nicolas, autore del gol deldelnell’1-1 contro ilal Dall’Ara. Secondo gol in quattro presenze per il centrocampista: “Vengo da un periodo difficile e voglio riprendermi quel che ho lasciato per strada”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport. SportFace.

, 12 febbraio 2021 " Finisce in parità train un Dall'Ara imbiancato dalla neve. Vantaggio lampo dei rossoblù, con Sansone che va in rete dopo meno di un minuto. Nella ripresa i sanniti trovano il pareggio, con Viola che ...Così il tecnico del, Sinisa Mihajlovic , al termine della gara con il: "Il pareggio ci può stare ma potevamo fare di più. Abbiamo preso un gol un po' così, ma non abbiamo fatto la ...ROMA, 12 FEB - Finisce in parità, 1-1, l'anticipo della 22/a giornata tra Bologna e Benevento. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Sansone. Il match si mette in discesa per il Bolog ...Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni