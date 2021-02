Bologna-Benevento 1-1 | il tacco di Viola tiene a galla i sanniti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sotto il nevischio del Dall’Ara termina con un pareggio. Poche emozioni: fallisce il sorpasso per entrambe le squadretermina con un pareggio che non accontenta nessuno visto che in palio c’era un possibile sorpasso in classifica. Ad aprire il match è un fulmineo gol di Sansone ma poi la gara si addormenta esfrutta un errore di Skorupski. La partita E’ una partenza sprint quella delche dopo nemmeno un minuto passa in vantaggio con Sansone, bravo a sfruttare un assist quasi involontario di Barrow in area e a battere Montipò da due passi.che subito dopo la rete accusa il colpo e soffre il gioco dei padroni di casa. Tuttavia la squadra di Inzaghi si riprende temporaneamente sfiorando il pareggio con Caprari che colpisce il palo dopo un’ottima ...

Fprime86 : RT @SkyTG24: Serie A, Bologna-Benevento 1-1: video, gol e highlights della partita - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna-Benevento 1-1. Sansone fulmina i sanniti, poi il tacco di Viola livella il match - ZO_it : La #cronaca del match, di Simone #Minghinelli. #BFCBenevento #BolognaBenevento #BFC #BolognaFC1909 #Bologna… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il tacco di Viola riprende Sansone: 1-1 tra Bologna e Benevento sotto la neve #BolognaBenevento - ildesk : Il tacco di Viola gela i felsinei, andati in vantaggio con Sansone dopo un minuto #BolognaBenevento #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Benevento

Sky Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il: le sue ...Non è contento Sinisa Mihajlovic, con il suorimontato sull'1 - 1 dalnell'anticipo della 22esima giornata: "Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte - ha tuonato nell'intervista post ...Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Benevent ...ROMA, 12 FEB - Finisce in parità, 1-1, l'anticipo della 22/a giornata tra Bologna e Benevento. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Sansone. Il match si mette in discesa per il Bolog ...