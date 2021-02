Bologna Benevento 1-0 LIVE | palo di Caprari

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Gol di Sansone – Sponda in area di Soriano per Barrow che difende bene la palla, dribbla Tuia, poi mentre sta per calciare Glik rinviene ma il pallone arriva a Sansone che a porta vuota fa 1-0. 8? Occasione– Movimento di Hetemaj sulla destra, Danilo anticipae Tomiyasu poi completa l’opera mandando in angolo. 15? Occasione Viola – Erroraccio di Danilo in fase di ...

SmorfiaDigitale : Bologna-Benevento, le formazioni ufficiali: giocano Viola e Iago! Dentro Dijks e... - PEFIORENTINA : Snowing in Bologna 27mins Bologna 1 Benevento 0 - Milan1Quds : @stillejovattene Io ho appena acceso Bologna Benevento, 1 minuto di palloni dentro e fuori la rimessa laterale ???? - silvioluiz : RT @CampeonatoItal1: Gooooool do Bologna Bologna 1-0 Benevento ? 2' ?? Sansone #BolognaBenevento - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Bologna-Benevento 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Benevento

Commenta per primo Nel pre partita di, il presidente delOreste Vigorito ha parlato a tutto tondo a Sky Sport : 'C'era chi ci dava per retrocessi ancora prima di cominciare, oggi invece siamo in una posizione ...Commenta per primo Il difensore delLuca Caldirola ha parlato così prima di, anticipo della 22a giornata di Serie A: 'Finora abbiamo fatto molto bene, ma adesso si azzera tutto - ha detto a Sky Sport il difensore giallorosso - All'andata è stata una gara ...Sei punti nelle ultime 5 partite per i rossoblù di Mihajlovic contro i 2 dei giallorossi di mister Inzaghi. L’obiettivo per le due compagini resta ovviamente la salvezza. All’andata vinse il Benevento ...Pronti via e il Bologna è riuscito a muovere il risultato passando in vantaggio nel match in corso contro il Benevento. A segnare è stato Sansone ...