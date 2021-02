Bollettino Covid-19 Italia | il bollettino di oggi 12 Febbraio 2021

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildimostra una situazione stazionaria. L’indice Rt nazionale sale a 0.95, verso la zona arancione per alcune Regioni Ancheil consuetoper la situazione epidemiologia da-19 in. Sono 13.908 i nuovi contagiati (ieri erano 15.146) facendo registrare una lieve contrazione. Sono stati processati 305.619 tamponi, con un tasso di positività pari al 4,6% (- 0,6% rispetto a ieri). Continuano a calare anche i decessi: 316 contro i 391 di ieri. Buone notizie anche per quanto riguarda i ricoveri, dal momento che le T.I. calano di 31 unità e i ricoveri di 206. I guariti nelle ultime 24 ore sono 16.422, mentre gli attualmente positivi scendono a 402.174. Situazione vaccinale Continua senza sosta la campagna ...

