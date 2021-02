Bollettino Coronavirus del 12 Febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) In data 12 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,56%) con 2.697.296 contagiati totali, 2.202.077 dimissioni/guarigioni (+16.422) e 93.045 deceduti (+316); 402.174 infezioni in corso (-2.845). Ricoverati con sintomi -206 (18.736); terapie intensive -31 (2.095) con 153 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 305.619 tamponi totali (ieri 292.533) di cui 170.992 molecolari (ieri 169.765) e 134.647 test rapidi (ieri 122.768) con 93.062 casi testati (ieri 102.605); 13.908 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,55% (ieri 5,17% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,94% (ieri 14,76, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.526; Campania 1.637; Emilia Romagna 1.538; Lazio 1.089; Puglia 1.020. In Lombardia curva +0,45% (ieri +0,43%) con 38.465 tamponi totali (ieri 41.935) di cui 29.401 molecolari (ieri 31.858) e 9.064 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) In data 12l’incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,56%) con 2.697.296 contagiati totali, 2.202.077 dimissioni/guarigioni (+16.422) e 93.045 deceduti (+316); 402.174 infezioni in corso (-2.845). Ricoverati con sintomi -206 (18.736); terapie intensive -31 (2.095) con 153 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 305.619 tamponi totali (ieri 292.533) di cui 170.992 molecolari (ieri 169.765) e 134.647 test rapidi (ieri 122.768) con 93.062 casi testati (ieri 102.605); 13.908 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,55% (ieri 5,17% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,94% (ieri 14,76, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.526; Campania 1.637; Emilia Romagna 1.538; Lazio 1.089; Puglia 1.020. In Lombardia curva +0,45% (ieri +0,43%) con 38.465 tamponi totali (ieri 41.935) di cui 29.401 molecolari (ieri 31.858) e 9.064 ...

