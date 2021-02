BofA | afflusso di 58 miliardi di dollari in fondi azionari nell’ultima settimana

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –di tutto il mondo hanno visto undi 58,1di, secondo un analisi di Bank of America. La maggior parte di questi soldi sono andati su azioni statunitensi a grande capitalizzazione. La banca di investimento ha affermato che le azioni statunitensi hanno attratto 36,3di, un numero record, e ia grande capitalizzazione 25,1dinellafino a mercoledì. Al contempo, i cash fund hanno perso 10,6di, mentre l’oro ha registrato i primi deflussi in due mesi, perdendo 800 milioni di ...

Il Messaggero

Nell'ultima settimana i fondi azionari di tutto il mondo hanno visto undi 58,1 miliardi di dollari , secondo un analisi di Bank of America . La maggior parte di questi soldi sono andati su azioni statunitensi a grande capitalizzazione. La banca di investimento ...Flusso in entrata, invece, sui mercati emergenti, e in questo caso suggeriamo di seguire l'andamento di alcune commodities, Sui Bond, fortedi denaro sugli Investment grade e sulle ...(Teleborsa) – Nell’ultima settimana i fondi azionari di tutto il mondo hanno visto un afflusso di 58,1 miliardi di dollari, secondo un analisi di Bank of America. La maggior parte di ...Il titolo corre anche oggi a Piazza Affari, dopo i conti di venerdì. La pulizia di bilancio preventiva sui crediti, che ha inciso per il 16% della capitalizzazione di mercato, è una mossa molto apprez ...