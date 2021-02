Bobo Vieri cambia sport: “vorrei allenarmi con la squadra italiana di cricket” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Bobo Vieri è stato uno dei calciatori italiani più forti della storia del calcio, è stato capace di mettere a segno tantissimi gol nella sua lunga carriera. Ha indossato tante maglie prestigiose, squadre del calibro di Juventus, Inter, Milan, Atletico Madrid e Lazio. Negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio idolo dei social, in particolar modo si è scatenato con una serie di dirette Instagram in compagnia di alcuni amici ex calciatori, Antonio Cassano e Lele Adani su tutti. Adesso l’ex attaccante ha deciso di cambiare sport e darsi al… cricket. Il nuovo ruolo di Bobo Vieri In un’intervista a ‘Stat Perform News’ Bobo Vieri ha svelato la passione per il cricket, nata già da bambino in Australia: “quando vivevo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021)è stato uno dei calciatori italiani più forti della storia del calcio, è stato capace di mettere a segno tantissimi gol nella sua lunga carriera. Ha indossato tante maglie prestigiose, squadre del calibro di Juventus, Inter, Milan, Atletico Madrid e Lazio. Negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio idolo dei social, in particolar modo si è scatenato con una serie di dirette Instagram in compagnia di alcuni amici ex calciatori, Antonio Cassano e Lele Adani su tutti. Adesso l’ex attaccante ha deciso diree darsi al…. Il nuovo ruolo diIn un’intervista a ‘Stat Perform News’ha svelato la passione per il, nata già da bambino in Australia: “quando vivevo ...

Chi se lo sarebbe mai aspettato da bomber Vieri? Quasi 300 goal in carriera, 50 presenze con la nazionale italiana, una carriera brillante nel calcio, ma nonostante questo, Bobo Vieri non ha ancora realizzato uno dei suoi grandi sogni: diveventare un giocatore di cricket. In un'intervista a 'Stat Perform News', Vieri ha rivelato che da bambino, in Australia, aveva ...

La moglie Costanza Caracciolo lo prende in giro in continuazione, ma per Bobo Vieri passare tre ore al giorno a guardare le partite di cricket su Youtube è del tutto normale, visti i dieci anni trascorsi in Australia da bambino, dove quello sport è di casa. 'Mia moglie mi ...

La grande passione dell'ex attaccante: Guardo le partite per tre ore al giorno, mia moglie dice che non sono normale ...

