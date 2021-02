Blocco licenziamenti, termine al 31 marzo 2021: cosa succede dopo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La recente Legge di bilancio (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31 marzo 2021 il Blocco licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in precedenza disposto dal Decreto “Ristori” sino al 31 gennaio 2021. A meno di proroghe (generalizzate o meno) decise dall’esecutivo a guida del Presidente del consiglio incaricato Mario Draghi, dal 1º aprile 2021 le aziende potranno ricorrere a licenziamenti individuali, plurimi o collettivi per ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro. Attualmente infatti lo stop è esteso a tutte le ipotesi di recesso giustificate da motivi estranei alla persona del lavoratore o a sue condotte extra-lavorative (tali sono i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La recente Legge di bilancio (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31ilper giustificato motivo oggettivo in precedenza disposto dal Decreto “Ristori” sino al 31 gennaio. A meno di proroghe (generalizzate o meno) decise dall’esecutivo a guida del Presidente del consiglio incaricato Mario Draghi, dal 1º aprilele aziende potranno ricorrere aindividuali, plurimi o collettivi per ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro. Attualmente infatti lo stop è esteso a tutte le ipotesi di recesso giustificate da motivi estranei alla persona del lavoratore o a sue condotte extra-lavorative (tali sono iper giustificato motivo soggettivo o giusta ...

