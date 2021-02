Blitz dei Nas al cimitero Flaminio di Roma: «Struttura in preoccupante stato di abbandono» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso degli anni il cimitero Flaminio di Prima Porta è stato molto criticato: dopo lo scandalo delle finte cremazioni, e della sepoltura dei feti senza autorizzazioni, si è giunti alle difficoltà causate dal Covid-19 che ha spinto AMA a prendere diversi container refrigerati per ospitare i feretri delle vittime del virus in attesa di un posto nel cimitero. Nella giornata di ieri, 11 Febbraio, il cimitero Flaminio è stato teatro dell’intervento dei Carabinieri dei Nas, a causa del degrado che sta dilagando nel cimitero stesso. La sala che contiene le urne è stata sottoposta a sequestro. E’ già da mesi che si denuncia lo stato di abbandono dei cimiteri capitolini. Leggi anche: Roma, foto del giorno: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso degli anni ildi Prima Porta èmolto criticato: dopo lo scandalo delle finte cremazioni, e della sepoltura dei feti senza autorizzazioni, si è giunti alle difficoltà causate dal Covid-19 che ha spinto AMA a prendere diversi container refrigerati per ospitare i feretri delle vittime del virus in attesa di un posto nel. Nella giornata di ieri, 11 Febbraio, ilteatro dell’intervento dei Carabinieri dei Nas, a causa del degrado che sta dilagando nelstesso. La sala che contiene le urne è stata sottoposta a sequestro. E’ già da mesi che si denuncia lodidei cimiteri capitolini. Leggi anche:, foto del giorno: ...

