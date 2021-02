Biden vuole sospendere il divieto imposto da Trump su WeChat

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cambio di passo rispetto al suo predecessore è evidente, soprattutto per quel che riguarda l’apertura verso l’esterno. Dopo aver deciso di rivedere tutte, ma proprio tutte, le carte e le decisioni prese da Donaldnei confronti di TikTok, la nuova amministrazione guidata da Joepunta anche a una rivalutazione del caso. La famosa app di messaggistica istantanea cinese, infatti, era stata bandita negli Stati Uniti negli ultimi mesi della Presidenza. Ora, però, il Presidente Dem ha chiesto alla corte d’appello federale diquel ban. LEGGI ANCHE >sceglie di rivedere tutto il caso TikTok sospendendo la vendita Come spiega il Financial Times, la procedura prevede dei passi ben precisi, prima di arrivare a una conclusione definitiva che, a ...