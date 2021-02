Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente Joe Biden ha rescisso l’ordine d’emergenza firmato da Donald Trump per finanziare la costruzione del ‘muro’ al confine con il Messico. Lo ha annunciato la Casa Bianca. “Ho deciso – ha scritto Biden in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi – che la dichiarazione d’emergenza per il nostro confine a sud non è più necessaria”. Il presidente ha inoltre annunciato che “nessun altro dollaro dei contribuenti americani sarà messo nella costruzione del muro” e che sarà lo stesso Biden a condurre una “attenta revisione di tutte le risorse destinate a quel fine”. Trump aveva firmato l’ordine d’emergenza all’inizio del 2019 dopo mesi di scontri con il Congresso. L’amministrazione aveva deciso di utilizzare 2,5 miliardi di ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente Joeha rescisso l’ordine d’emergenza firmato da Donald Trump per finanziare ladel ‘’ al confine con il. Lo ha annunciato la Casa Bianca. “Ho deciso – ha scrittoin una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi – che la dichiarazione d’emergenza per il nostro confine a sud non è più necessaria”. Il presidente ha inoltre annunciato che “nessun altro dollaro dei contribuenti americani sarà messo nelladel” e che sarà lo stessoa condurre una “attenta revisione di tutte le risorse destinate a quel fine”. Trump aveva firmato l’ordine d’emergenza all’inizio del 2019 dopo mesi di scontri con il Congresso. L’amministrazione aveva deciso di utilizzare 2,5 miliardi di ...

Agenzia_Italia : Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico - hpuntin : @GuidoCrosetto Non so cosa farmene dello stile istituzionale. Ho bisogno di capire se per transizione ecologica s'i… - PetrazzuoloF : RT @paoloangeloRF: Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico - paoloangeloRF : Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico - ToninoCogoni : RT @mariamacina: Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico -

Ultime Notizie dalla rete : Biden fermato Alec Baldwin ha una teoria sull'arresto di Bruce Springsteen

Perché allora è stato fermato? Alec Baldwin ha una teoria. Secondo l'attore, Springsteen sarebbe ... Springsteen si è schierato apertamente per Joe Biden. E in passato ha pubblicato 41 Shots (American ...

SCENARIO USA/ Aborto, gasdotti, migranti: ecco cosa firma Biden (e perché)

Nel 2015 era stato fermato da Obama e poi sbloccato da Trump nel 2017. La decisione di Biden è coerente con le sue promesse di particolare attenzione all'ambiente, tanto più che vi sono ragioni ...

Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico AGI - Agenzia Italia Biden ha fermato la costruzione del muro con il Messico

Nel gennaio 2017 il neo eletto presidente aveva firmato un ordine esecutivo che impegnava il governo alla costruzione della barriera. Il 20 gennaio Biden aveva firmato un ordine che aveva messo in pau ...

SCENARIO USA/ Aborto, gasdotti, migranti: ecco cosa firma Biden (e perché)

Joe Biden ha firmato diversi provvedimenti esecutivi. Alcuni di questi sono al centro di un'altalena tra amministrazioni democratiche e repubblicane ...

Perché allora è stato? Alec Baldwin ha una teoria. Secondo l'attore, Springsteen sarebbe ... Springsteen si è schierato apertamente per Joe. E in passato ha pubblicato 41 Shots (American ...Nel 2015 era statoda Obama e poi sbloccato da Trump nel 2017. La decisione diè coerente con le sue promesse di particolare attenzione all'ambiente, tanto più che vi sono ragioni ...Nel gennaio 2017 il neo eletto presidente aveva firmato un ordine esecutivo che impegnava il governo alla costruzione della barriera. Il 20 gennaio Biden aveva firmato un ordine che aveva messo in pau ...Joe Biden ha firmato diversi provvedimenti esecutivi. Alcuni di questi sono al centro di un'altalena tra amministrazioni democratiche e repubblicane ...