Biden: 'Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio' (Di venerdì 12 febbraio 2021) prova a spingere sull'acceleratore per i vaccini contro il . Il presidente americano annuncia di aver formalizzato l'acquisto di ulteriori 200 milioni di dosi, di cui 100 milioni da Pfizer e 100 ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) prova a spingere sull'acceleratore per i vaccini contro il . Il presidente americano annuncia di aver formalizzato l'acquisto di ulteriori 200 milioni di, di cui 100 milioni da Pfizer e 100 ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio» - Notiziedi_it : Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio» - fisco24_info : Coronavirus oggi: Biden accelera sui vaccini. Australian Open a porte chiuse: ? Biden accelera sui vaccini: acquist… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio» - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio» -