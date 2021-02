Biathlon, sprint maschile Mondiali Pokljuka 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue la rassegna iridata a Pokljuka dopo la staffetta mista. Nella seconda giornata di gare va in scena la sprint 10 km maschile, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Lukas Hofer, in ottima forma nella prima parte di stagione, va a caccia di una medaglia, anche se gli avversari per il podio sono tanti. LA START LIST L’evento, previsto oggi venerdì 12 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue la rassegna iridata adopo la staffetta mista. Nella seconda giornata di gare va in scena la10 km, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Lukas Hofer, in ottima forma nella prima parte di stagione, va a caccia di una medaglia, anche se gli avversari per il podio sono tanti. LA START LIST L’evento, previstovenerdì 12 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

OA_Sport : Oggi in palio le medaglie iridate nella 10 km sprint maschile - neveitaliasport : RT @neveitalia: I Mondiali di Pokljuka 2021 entrano nel vivo: domani la Sprint maschile con Hofer in apertura. Escluso ancora Giacomel #11F… - FondoItalia : Biathlon - La start list della sprint: Hofer, Windisch, Bormolini e Bionaz gli azzurri al via - neveitalia : I Mondiali di Pokljuka 2021 entrano nel vivo: domani la Sprint maschile con Hofer in apertura. Escluso ancora Giaco… - sportface2016 : #Biathlon, la start list della sprint maschile ai Mondiali di #Pokljuka -