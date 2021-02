Biathlon oggi | Mondiali | orario | tv | programma | pettorali sprint maschile Italiani in gara

(Di venerdì 12 febbraio 2021), venerdì 12 febbraio alle 14.30, prenderà il via ladei2021dia Pokljuka (Slovenia). Saranno 107 gli atleti al via e le ambizioni dell’Italia sono quelle di centrare un podio. La migliore carta sarà Lukas Hofer, che partirà con il pettorale numero 2 e vorrà regalarsi qualcosa di speciale. Da capire, però, quale sarà la sua condizione visto il malanno di stagione che l’ha colpito poco prima dell’inizio di questa rassegna iridata. Gli altri azzurri al via saranno Dominik Windisch (10), Didier Bionaz (37) e Thomas Bormolini (87), a completare il quartetto tricolore. Non vi sarà, quindi, Tommaso Giacomel. I candidati per la vittoria e il podio sono tutti inseriti nel primo gruppo: il norvegese Sturla Holm Laegreid (9), il campione del mondo in carica ...

Pokljuka , 10 febbraio 2021 - Mentre i Mondiali di Sci ancora non sono riusciti a partire , in Slovenia è partita la rassegna iridata dicon la prima gara, la staffetta mista. Nel grande evento non c'è stata lacuna sorpresa, almeno per quanto riguarda la prima posizione, dove la favoritissima Norvegia ha mantenuto il ...Il Comitato Alpi Occidentali ha festeggiato la tripletta dei suoi ragazzi nella categoria Aspiranti, ma anche i podi conquistati dagli atleti piemontesinei corpi sportivi.