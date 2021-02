Betting Exchange: petizione per salvarlo dalla tassa “salva sport” (Di venerdì 12 febbraio 2021) È stata ufficialmente aperta la petizione per escludere il Betting Exchange dalla tassa “salva sport”, istituita con l’approvazione del Decreto Rilancio Sulla piattaforma change.org è dunque possibile sostenere l’iniziativa, lanciata dal Comitato Betting Exchange e promossa dagli operatori del settore, che con questa tassa si sono visti costretti ad adottare misure drastiche, anche per gli stessi giocatori. Dal 18 gennaio 2021 infatti Betfair ha dovuto sospendere la possibilità di piazzare scommesse sul Betting Exchange agli utenti ad alto stake o alta operatività, in quanto la tassa dello 0,5% sarebbe insostenibile per lo stesso concessionario. Ricordiamo che ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) È stata ufficialmente aperta laper escludere il”, istituita con l’approvazione del Decreto Rilancio Sulla piattaforma change.org è dunque possibile sostenere l’iniziativa, lanciata dal Comitatoe promossa dagli operatori del settore, che con questasi sono visti costretti ad adottare misure drastiche, anche per gli stessi giocatori. Dal 18 gennaio 2021 infatti Betfair ha dovuto sospendere la possibilità di piazzare scommesse sulagli utenti ad alto stake o alta operatività, in quanto ladello 0,5% sarebbe insostenibile per lo stesso concessionario. Ricordiamo che ...

