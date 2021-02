Berlusconi, incidente domestico a Roma: contusione al fianco, ricoverato per una notte (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato in Clinica per una notte a causa di una caduta domestica: si trovava a Roma e la caduta gli ha procurato una contusione al fianco. E’ stato dimesso questa mattina. Silvio Berlusconi è caduto accidentalmente nella sua residenza Romana. Il leader di Forza Italia si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il leader di Forza Italia, Silvio, è statoin Clinica per unaa causa di una caduta domestica: si trovava ae la caduta gli ha procurato unaal. E’ stato dimesso questa mattina. Silvioè caduto accidentalmente nella sua residenzana. Il leader di Forza Italia si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Agenzia_Ansa : Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi… - zazoomblog : Berlusconi caduto in casa l’incidente a Roma: «Contusione al fianco sta bene» - #Berlusconi #caduto #l’incidente - GAveggio : RT @Agenzia_Ansa: Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi #ANSA htt… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi #ANSA htt… - MarioBubu : @Agenzia_Ansa @berlusconi 'Incidente a Roma accertamenti a Milano' ... quanto è lunga sta pompetta? -