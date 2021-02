Benevento, Viola: «Reazione da grande. Voglio riprendere ciò che ho lasciato per strada» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Il gol subito avrebbe potuto tagliarci le gambe, ma abbiamo reagito alla grande. Abbiamo conquistato un punto importante che ci dà morale». GOL – «Vengo da un periodo difficile, Voglio riprendere ciò che ho lasciato per strada». CRESCITA – «Abbiamo un’identità precisa e possiamo migliorare. Se ci divertiamo, possiamo fare un grande campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nicolas, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Nicolas, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Il gol subito avrebbe potuto tagliarci le gambe, ma abbiamo reagito alla. Abbiamo conquistato un punto importante che ci dà morale». GOL – «Vengo da un periodo difficile,ciò che hoper». CRESCITA – «Abbiamo un’identità precisa e possiamo migliorare. Se ci divertiamo, possiamo fare uncampionato». Leggi su Calcionews24.com

TV7Benevento : Lampo Sansone e Viola di tacco,Bologna-Benevento 1-1.... - Corriere : Bologna-Benevento finisce 1-1 sotto la neve - CorriereUmbria : Bologna-Benevento 1-1: gol e highlights. A Sansone risponde Viola | Video #BolognaBenevento #gol #SerieA… - sportli26181512 : Serie A, Bologna-Benevento 1-1: E' terminata da pochi istanti il match tra Benevento e Bologna (1-1). La squadra di… - cesco1952 : @MassiR23 A me è sembrato in fuorigioco il goal del Benevento, sul traversone Glick era in fuorigioco e rientra toc… -