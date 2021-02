Benevento | Inzaghi | “E’ la miglior gara stagionale Il presidente ci ha fatto i complimenti”

(Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore delFilippoanalizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Bologna di Mihajlovic: "C'è un po' di rammarico da parte nostra, tirare 13 volte in porta a Bologna non è facile. Penso che quella di oggi sia la nostrapartita, nel primo tempo sembrava unastregata, con le parate di Skourpski e il palo interno che abbiamo preso. Volevamo essere intraprendenti, abbiamo recuperato diversi palloni al limite della loro area, abbiamo giocato con coraggio e questa è l'eredità che ci portiamo a casa. Fino a qualche tempo fa per ilera impensabile venire a giocarsela così con il Bologna. Ogni tanto si perde il senso della realtà, bisognerebbe ricordarsi dove eravamo due anni fa. Ila fine ...

CRITICHE - 'Ilpressa meglio di noi, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze in campo aperto ma abbiamo sprecato troppe giocate. Il pareggio connon mi fa tornare a casa felice, non ...FILIPPO6 Ritorno da ex a Bologna con un punticino prezioso e assolutamente. Il suonon si perde d'animo nonostante lo svantaggio precoce.Bologna, 12 febbraio 2021 – Finisce in parità tra Bologna e Benevento in un Dall’Ara imbiancato dalla neve. Vantaggio lampo dei rossoblù, con Sansone che va in rete dopo meno di un minuto. Nella ripre ...Molto soddisfatto della partita del suo Benevento Pippo Inzaghi, anche se c’è un pizzico di rammarico. Il pareggio di Bologna è un buon risultato per i sanniti che compiono un altro passo verso la sal ...