Belen Rodriguez | la prima dedica pubblica del fidanzato Il suo Antonino la sorprende così

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da qualche settimana ma la conferma è arrivata solo con il nuovo numero di Chi, con un’intervista doppia ae al compagno, il parrucchiereSpinalbese. La coppia ha confermato il gossip che circolava da tempo, i due sono in attesa del primo figlio e la showgirl argentina è appena entrata nel quinto mese di gravidanza. La showgirl argentina in una intervista al settimanale Chi ha ammesso di essere incinta: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante insieme al suo compagnoSpinalbese, ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate nel mondo. Pare che i due si conoscano da 8 mesi, ma è dalla scorsa estate che i due sono usciti allo scoperto.“Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ...