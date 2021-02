Beautiful anticipazioni | Thomas perdona Hope ma Brooke pagherà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 febbraio 2021)continua a giustificarsi con, dicendo che ha fatto tutto per amore di Douglas, che non voleva che il piccolo si spaventasse e dovesse affrontare un altro lutto. Che la situazione era complessa…Ma alla finenon sembra essere arrabbiato con lei però ha bisogno che la giovane Logan e sua madre capiscano dove hanno sbagliato. La vendetta diprocede, come vedremo anche nella puntata diin onda domani, 13 gennaio 2021 su Canal e5.è sconvolta dal ritorno di. La Logan in fondo, sperava davvero che il giovane fosse morto anche se aveva paura per il destino di sua figlia.resta in ogni caso convinta del fatto che il figlio di Ridge possa fare del male a sua figlia in qualsiasi momento per cui non è ...