Beautiful, anticipazioni puntata 13 febbraio: Thomas sfida Brooke (Di sabato 13 febbraio 2021) Beautiful, anticipazioni 13 febbraio: Brooke scopre che Thomas è soprvvissuto alla caduta e non sa più cosa dire a Ridge. Hope ha finalmente rimesso insieme tutti i pezzi: quando Thomas è caduto nella vasca della Forrester, non si è ritrovato immerso nell’acido fluoridrico, bensì in acqua con detergente. Non è successo niente di grave dunque, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021)13scopre cheè soprvvissuto alla caduta e non sa più cosa dire a Ridge. Hope ha finalmente rimesso insieme tutti i pezzi: quandoè caduto nella vasca della Forrester, non si è ritrovato immerso nell’acido fluoridrico, bensì in acqua con detergente. Non è successo niente di grave dunque, L'articolo proviene da YesLife.it.

MicroPortale : Questa settimana Beautiful è andato in onda negli Stati Uniti solo per un giorno. Negli altri 4 giorni è stato lasc… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Hope in crisi dopo i risultati di paternità - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 12 febbraio 2021: la delusione di Ridge - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 12 febbraio: Brooke rimane sconvolta alla vista di Thomas vivo! - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2021: Thomas da una lezione a Brooke 'Racconta la Verità a mio padre o lo farò… -