Beautiful anticipazioni oggi | 12 febbraio | Brooke rimane sconvolta alla vista di Thomas vivo!

Leggi su solodonna

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa vedremo nella puntata della Soap operache andrà in onda12su Canale 5:è vivo e confessa di amare Hope,, sa di dover allontanare per sempreda Hope. In questo episodio didel 12è vivo e confessa di amare Hope,, sa di dover allontanare per sempreda Hope.è vivo e confessa di amare Hope Articolo completo: dal blog SoloDonna