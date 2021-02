Beautiful anticipazioni americane | Hope è sconvolta

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ledagli Stati Uniti della soapci rivelano incredibili colpi di scena. Nelle prossime puntatela vita diverrà stravolta. Una notizia che riguarda anche Steffy e la sua gravidanza. La verità sul bambino di Steffy Colpi di scena incredibili stanno per susseguirsi nelle prossime puntate dell’amata soap. Dallesui prossimi episodi che andranno in onda negli Stati Uniti, sappiamo che la vita dista per essere stravolta. In Italia questi episodi andranno in onda, più o meno, il prossimo autunno. Ma cosa accadrà?verrà a conoscenza dell’incredibile segreto di Steffy. La paternità del bambino che porta in grembo quest’ultima sconvolgerà le famiglia Logan, Forrester ...