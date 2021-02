Bayern Monaco campione del Mondo, Guardiola: «Chiamo Messi e vi sfidiamo» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è congratulato con il Bayern Monaco che ieri si è laureato campione del Mondo Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è congratulato con il Bayern Monaco che ieri si è laureato campione del Mondo. Con la vittoria contro il Tigres i bavaresi hanno conquistato sei titoli in un anno, eguagliando il record del Barcellona del 2009 allenato proprio dal tecnico catalano. «Grandi congratulazioni alla famiglia Bayern per questo incredibile successo, per essere campioni del Mondo ma sopratutto per aver vinto sei titoli su sei. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso, grandi congratulazioni a tutti, in particolar modo a Flick, i giocatori e lo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pep, tecnico del Manchester City, si è congratulato con ilche ieri si è laureatodelPep, tecnico del Manchester City, si è congratulato con ilche ieri si è laureatodel. Con la vittoria contro il Tigres i bavaresi hanno conquistato sei titoli in un anno, eguagliando il record del Barcellona del 2009 allenato proprio dal tecnico catalano. «Grandi congratulazioni alla famigliaper questo incredibile successo, per essere campioni delma sopratutto per aver vinto sei titoli su sei. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso, grandi congratulazioni a tutti, in particolar modo a Flick, i giocatori e lo ...

pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - Eurosport_IT : Bayern Monaco 2019/20: ? Bundesliga ? Coppa di Germania ? Champions League ? Supercoppa di Germania ? Supercoppa e… - SkySport : Mondiale per Club, Bayern Monaco-Tigres: le foto della premiazione - daaveedee : RT @marifcinter: Il Bayern Monaco di Flick ha più trofei (6) che partite perse (5): bravissimi ma questi record sono tutti successivi all’i… - sportli26181512 : Douglas Costa: 'Bennacer è molto forte. Ibra-Lukaku? Avrebbe vinto lo svedese': Intervenuto in una 'room' del nuovo… -