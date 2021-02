Bassetti | ' La terza ondata arriva la prossima settimana e durerà fino alla fine di marzo'

MediasetTgcom24 : Bassetti a Tgcom24: 'Terza ondata tra questa settimana e la fine di marzo' #coronavirus - LauraValenza1 : Scusate, sbaglio o costui faceva parte del gruppetto del 'È tutto un allarmismo creato ad hoc, ecc... '? Mi sbaglio… - mik4_5 : @Giandom84354994 @Daniela192601 Notate Bassetti. Sul suo profilo facebook dichiara che la situazione é stabile da t… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Bassetti a Tgcom24: 'Terza ondata tra questa settimana e la fine di marzo' #coronavirus - globalistIT : -

Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha riferito: "Se dovesse esserci unaondata in Italia è molto probabile che avvenga tra questa settimana ...'Se dovesse esserci unaondata in Italia è molto probabile che avvenga tra questa settimana e la fine di marzo', a dirlo ai microfoni di Tgcom24 è Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'...Secondo il prof. Bassetti la terza ondata Covid potrebbe esserci tra questa settimana e la fine di marzo: l'appello dell'esperto agli ospedali.Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "In alcune Regioni i casi stanno risalendo, serve cautela" ...