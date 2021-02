Basket femminile, Serie A1 2021: big match Virtus Bologna-Schio, per Venezia derby con San Martino di Lupari (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel weekend in arrivo andrà in scena la diciannovesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Sei le partite in programma tra domani e lunedì: unica eccezione Ragusa-Broni, rinviata a data da destinarsi. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Si comincia con l’antipasto del sabato, il match tra Costa Masnaga e Battipaglia (ore 18.00): sfida molto intrigante perché le lombarde hanno ritrovato la vittoria prima della sosta con una prestazione maiuscola ad Empoli, mentre le campane si sono sbloccate col successo contro Campobasso e hanno lasciato a Vigarano l’ultimo posto in classifica. La domenica di San Valentino inizia alle 17.00 con la partita tra Campobasso e Dinamo Sassari: le due matricole del massimo campionato proveranno a ottenere punti preziosi in chiave salvezza, con le sarde chiamate a una reazione dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel weekend in arrivo andrà in scena la diciannovesima giornata dellaA1 di. Sei le partite in programma tra domani e lunedì: unica eccezione Ragusa-Broni, rinviata a data da destinarsi. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Si comincia con l’antipasto del sabato, iltra Costa Masnaga e Battipaglia (ore 18.00): sfida molto intrigante perché le lombarde hanno ritrovato la vittoria prima della sosta con una prestazione maiuscola ad Empoli, mentre le campane si sono sbloccate col successo contro Campobasso e hanno lasciato a Vigarano l’ultimo posto in classifica. La domenica di San Valentino inizia alle 17.00 con la partita tra Campobasso e Dinamo Sassari: le due matricole del massimo campionato proveranno a ottenere punti preziosi in chiave salvezza, con le sarde chiamate a una reazione dopo ...

