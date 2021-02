Bari | parco all' ex Stanic | cosa nasconde il sottosuolo?

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel novembre scorso, come già annunciato dalla Gazzetta, la Regione Puglia rispolvera la zona per candidarla ai finanziamenti del Recovery plan da destinare alla realizzazione di un grande...

, San Nicolatematico, l'ex Stanic come Disneyland Un progetto speciale candidato dalla Regione al Recovery Fund... Ostuni " per una gita sulle due ruote tra gli ulivi monumentali delcon annessa la ...svelata da PugliArte Nuovi appuntamenti nella storia dicon PugliArte. Sabato 13 , alle 10 ...Vallo a capire cosa è nascosto in quei suoli. Cosa è «tombato», quanti veleni antichi e dimenticati siano ancora nelle viscere della ex Stanic. Stavolta il discorso sul parco divertimenti nicolaiano d ...Tornata in zona gialla, la Puglia vede ridursi le limitazioni anche per spostamenti e uscite all’aria aperta. Ma c’è un altro colore pronto ad animare il fine settimana della regione: è il bianco dell ...