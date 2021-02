Bambino in pericolo di vita trasportato da Olbia a Roma con un volo militare (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Uomo in pericolo di vita trasportato d'urgenza da… volo militare d'urgenza dalla ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedottono die… Uomo indid'urgenza da…d'urgenza dalla ...

ItalianAirForce : Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo de… - SM_Difesa : #TrasportoSanitarioUrgente di un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita da Olbia a Ciampino con un… - VicentePugliaAr : RT @ItalianAirForce: Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo dell'… - tonylive1978 : RT @ItalianAirForce: Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo dell'… - margras70 : RT @ItalianAirForce: Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo dell'… -