Avvocato non riesce a togliere filtro da gatto su Zoom durante l'udienza: il video virale (Di venerdì 12 febbraio 2021) durante una videoconferenza con i suoi colleghi su Zoom l'Avvocato statunitense Red Ponton non si è accorto di aver attivo il filtro di un felino al posto della sua faccia. Il filmato è subito diventato virale e ha fatto il giro del web. L'Avvocato nel panico: "Non so come rimuoverlo" Il fatto divertente è accaduto durante un'udienza del tribunale distrettuale giudiziario del Texas su Zoom. Appena iniziata la videochiamata, però, subito è saltato all'occhio qualcosa di strano: il procuratore Red Ponton non si accorge di aver lasciato attivo un filtro dalle impostazioni video che l'ha trasformato in un micetto dall'espressione corrucciata. Subito il giudice Roy Ferguson glielo ...

