Auto, incentivi 2021 fino a 10mila euro con rottamazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il successo ottenuto con gli incentivi Auto 2020 il Governo ha confermato l’arrivo di nuovi incentivi Il successo ottenuto con gli incentivi Auto a bassa emissione di sostanze inquinanti del 2020, il Governo ha confermato ulteriori incentivi per il 2021. Gli incentivi potranno essere utilizzati fino al 30 giugno per quanto riguarda le Auto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il successo ottenuto con gli2020 il Governo ha confermato l’arrivo di nuoviIl successo ottenuto con glia bassa emissione di sostanze inquinanti del 2020, il Governo ha confermato ulterioriper il. Glipotranno essere utilizzatial 30 giugno per quanto riguarda leL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: A #Firenze scatta l'operazione Aria Pulita: stop ai diesel inquinanti e 3,5 mln di incentivi per sostituire l'auto. Diviet… - FlorenceTV_ : A #Firenze scatta l'operazione Aria Pulita: stop ai diesel inquinanti e 3,5 mln di incentivi per sostituire l'auto.… - HDmotori : Incentivi auto: calano velocemente i fondi per la fascia 61 e 135 g/km di CO2 - angheran70 : «Sempre analizzando i numeri si scopre che gli italiani mostrano invece molto meno interesse per gli incentivi rivo… - videomotorsIT : Incentivi per le auto 2021: già “bruciati” il 43% // -