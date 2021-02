Australia | fototrappole e droni per la rinascita green

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Inla tecnologia scende in campo dopo gli incendi:sono protagonisti delladel continente Dalle ceneri dei devastanti incendi che la scorsa estate hanno colpito l’, il WWF ha costruito una visione audace per il ripristino ecologico della natura perduta, dove tecnologia e innovazione sono importanti alleati. An Eye… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Australia fototrappole

Corriere Nazionale

...Ambiente Incendi in, droni e intelligenza artificiale per la ripresa green 26 Gennaio 2021 Ripristino ecologico della natura perduta, grazie a tecnologia e innovazione, tra, ......Ambiente Incendi in, droni e intelligenza artificiale per la ripresa green 26 Gennaio 2021 Ripristino ecologico della natura perduta, grazie a tecnologia e innovazione, tra, ...In Australia la tecnologia scende in campo dopo gli incendi: droni e fototrappole sono protagonisti della rinascita green del continente Dalle ceneri dei devastanti incendi che la scorsa estate hanno ...Regenerate Australia è un ingente programma del WWF che ha l'obiettivo di supportare azioni volte a rigenerare la natura e la fauna selvatica.