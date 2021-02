Audi Talks a Cortina | «La nuova valanga rosa»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’adrenalina delle gare si fa sentire anche a distanza. Grazie ad Audi, partner dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina, ogni giorno è possibile vivere i momenti salienti delle gare e, non per ultimi, assistere agli Audi Talks, incontri creati per dare nuovamente voce a interessanti storie di successo, in cui passione, performance e apertura verso il futuro fanno da filo conduttore.

La Gazzetta dello Sport

CORTINA - Torna in occasione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino a Cortina il nuovo formatche era stato lanciato nei mesi passati in occasione delle tappe di Coppa del Mondo che si sono svolte in Alta Badia e a Madonna di Campiglio.è stato immaginato come uno '...ELECTRIC DAYS DIGITAL: COME SEGUIRE L'EVENTO DALL'8 AL 12 FEBBRAIO More Motori Mondiali di Sci 2021, l'appuntamento con glisi sposta a Cortina Trend La sostenibilità nell'universo ...È stato trasmesso da Cortina il quarto episodio di Audi Talks, un dialogo fra Audi, partner di località dal 2017, e i protagonisti che hanno trasformato Cortina in una location ...Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021: «Questi Mondiali Lasceranno una forte cultura sul territorio». Il ruolo dell’Audi con macchine a batterie e colonnine ...