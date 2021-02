Atletica: meeting Lodz, Jacobs sfiora vittoria e record italiano nei 60 metri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lodz, 12 feb. - (Adnkronos) - Un centesimo per volta, il record italiano è sempre più vicino. Marcell Jacobs offre una nuova dimostrazione di potenza a Lodz, in Polonia, sfrecciando in 6"53, spalla a spalla con lo statunitense Mike Rodgers (6"52). Lo sprinter delle Fiamme Oro chiude quindi al secondo posto nel meeting internazionale Orlen Cup a due centesimi dal primato nazionale di Michael Tumi del 2013 (6"51), rafforzando il ruolo di leader europeo stagionale e salendo al terzo posto nelle liste mondiali dell'anno su questa specialità. Il tutto a poche settimane degli Europei indoor di Torun (Polonia, 4-7 marzo) e con un progresso dopo l'altro, in appena una settimana, prima con il 6.55 di venerdì scorso a Berlino, poi con il 6.54 di martedì a Liévin, e ora ancora meglio: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021), 12 feb. - (Adnkronos) - Un centesimo per volta, ilè sempre più vicino. Marcelloffre una nuova dimostrazione di potenza a, in Polonia, sfrecciando in 6"53, spalla a spalla con lo statunitense Mike Rodgers (6"52). Lo sprinter delle Fiamme Oro chiude quindi al secondo posto nelinternazionale Orlen Cup a due centesimi dal primato nazionale di Michael Tumi del 2013 (6"51), rafforzando il ruolo di leader europeo stagionale e salendo al terzo posto nelle liste mondiali dell'anno su questa specialità. Il tutto a poche settimane degli Europei indoor di Torun (Polonia, 4-7 marzo) e con un progresso dopo l'altro, in appena una settimana, prima con il 6.55 di venerdì scorso a Berlino, poi con il 6.54 di martedì a Liévin, e ora ancora meglio: il ...

