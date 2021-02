Atletica, Grand Prix Dubai 2021: Ambra Sabatini realizza il nuovo record del mondo nei 100m T63 (Di venerdì 12 febbraio 2021) La sprinter toscana Ambra Sabatini, in occasione del World Para Athletics Grand Prix 2021, ha fatto registrare il nuovo record del mondo nei 100 metri di categoria T63, ritoccando il precedente primato di 14,61 che apparteneva a Martina Caironi grazie ad un Grande 14,59. L’azzurra ha nettamente dominato la sua gara, andando in testa sin dall’inizio e tagliando il traguardo in prima posizione davanti alle svizzere Elena Kratter (16,40) e Sofia Gonzalez (16,84). Sabatini, al termine della competizione, ha espresso tutta la sua gioia per il record mondiale: “Non posso essere più felice di così ho fatto una buona partenza, poi sul rettilineo ho sentito la spinta. Ho sperato fino all’ultimo che fosse un ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) La sprinter toscana, in occasione del World Para Athletics, ha fatto registrare ildelnei 100 metri di categoria T63, ritoccando il precedente primato di 14,61 che apparteneva a Martina Caironi grazie ad une 14,59. L’azzurra ha nettamente dominato la sua gara, andando in testa sin dall’inizio e tagliando il traguardo in prima posizione davanti alle svizzere Elena Kratter (16,40) e Sofia Gonzalez (16,84)., al termine della competizione, ha espresso tutta la sua gioia per ilmondiale: “Non posso essere più felice di così ho fatto una buona partenza, poi sul rettilineo ho sentito la spinta. Ho sperato fino all’ultimo che fosse un ...

sportface2016 : #Atletica, #GrandPrix Dubai 2021: Ambra #Sabatini realizza il nuovo record del mondo nei 100m T63 - CIPnotizie : Al Grand Prix di Dubai, Ambra Sabatini (nella foto @ParaAthletics insieme a @ale_ossola stabilisce il nuovo record… - PinoAntonucci : RT @CIPnotizie: Al Grand Prix di Dubai Alessandro Ossola corre i 100 metri in 13'09'' nella categoria T63, stabilendo il suo primato person… - SpazioInGioco : RT @CIPnotizie: Al Grand Prix di Dubai Alessandro Ossola corre i 100 metri in 13'09'' nella categoria T63, stabilendo il suo primato person… - simcopter : RT @CIPnotizie: Al Grand Prix di Dubai Alessandro Ossola corre i 100 metri in 13'09'' nella categoria T63, stabilendo il suo primato person… -