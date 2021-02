"Astrazeneca è ugualmente valido". Magi e Pregliasco respingono i dubbi sul vaccino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Esistono vaccini di serie A e vaccini di serie B? Il dubbio - se esistano, appunto, vaccini migliori di altri - si è riproposto, insufflato da un’illazione paventata più o meno apertamente, col rifiuto opposto da alcune categorie al vaccino Astrazeneca. Il “cavallo” su cui il Governo ha puntato per vincere la corsa contro Covid, il vaccino che, a meno di cambi di programma, sarà somministrato alla maggior parte degli italiani. In Emilia Romagna, per esempio, è stata registrata una falsa partenza per le vaccinazioni Astrazeneca del personale scolastico, docente e non, tra i 18 e i 55 anni, e in particolare in Lazio diversi medici liberi professionisti di età inferiore ai 55 anni hanno rifiutato il farmaco dell’azienda anglo-svedese. Avrebbero preferito farsi iniettare il vaccino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Esistono vaccini di serie A e vaccini di serie B? Ilo - se esistano, appunto, vaccini migliori di altri - si è riproposto, insufflato da un’illazione paventata più o meno apertamente, col rifiuto opposto da alcune categorie al. Il “cavallo” su cui il Governo ha puntato per vincere la corsa contro Covid, ilche, a meno di cambi di programma, sarà somministrato alla maggior parte degli italiani. In Emilia Romagna, per esempio, è stata registrata una falsa partenza per le vaccinazionidel personale scolastico, docente e non, tra i 18 e i 55 anni, e in particolare in Lazio diversi medici liberi professionisti di età inferiore ai 55 anni hanno rifiutato il farmaco dell’azienda anglo-svedese. Avrebbero preferito farsi iniettare il...

HuffPostItalia : 'Astrazeneca è ugualmente valido'. Magi e Pregliasco respingono i dubbi sul vaccino - ElenaPellico : @giu_alessi @diabolicus23 Il vaccino Astrazeneca non è farlocco! Ha ugualmente un ottimo pattern di efficacia sulle… - Englishflorence : #ScuolaCovid Se #AstraZeneca solo insegnanti under 55, allora gli #insegnanti over 55 devono essere esonerati da di… -