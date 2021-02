Arsenal | lo sfogo di Arteta | “La mia famiglia insultata sui social | non posso accettarlo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il tecnico dell’Mikel, nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato di un tema molto delicato come il cyberbullismo che ha colpito anche lui stesso ed alcuni calciatori di Premier League: “Siamo tutti esposti a questa situazione, è per questo che preferisco non leggere perché ne sarei condizionato. Dobbiamo conviverci. È una cosa che non si fermerà domani. E sto spingendo affinché le persone coinvolte vengano protette. Non sono l’unico a soffrire di questo tipo di cose. Quando vinci, tutto è bello, sei incredibile e sei il miglior allenatore. Quando perdi è completamente l’opposto. Quando si va sul personale contro di mepassarci sopra, quando è coinvolta laè una storia diversa”. SportFace.