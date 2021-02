Arsenal-Benfica | ufficiale il cambio di sede | il ritorno si giocherà in Grecia

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’andata a Roma, ilal Pireo.non sarà una sfida come le altre considerata l’impossibilità di recarsi in Inghilterra e in Portogallo per il doppio impegno valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l’ufficializzazione delladell’Olimpico di Roma per il match di andata, la UEFA ha confermato che iltrasiallo stadio “Georgios Karaiskakis” al Pireo il prossimo 25 febbraio alle ore 18:55. SportFace.