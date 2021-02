Arsenal, Arteta: “Sui social hanno insultato la mia famiglia. Se vinci sei il migliore ma se perdi…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha alimentato una discussione sempre più di attualità con l'era dei social. Il tecnico infatti ha parlato dell'aumento di incidenza degli insulti a calciatori, arbitri e altri partecipanti alle partite che arrivano dai social network. “Preferirei non parlare di esperienza personale. Tutti in questo settore non sono protetti -ha sottolineato Arteta-. Mi fa più male quando questi leoni da tastiera insultano la mia famiglia e purtroppo ci sono già stati casi del genere. Il club era a conoscenza di ciò che stava accadendo e ha cercato di fare qualcosa al riguardo. Gli insulti sul web non si fermeranno domani, lo sappiamo e vogliamo fare qualcosa per il medio o lungo termine. Fa parte del lavoro e non sono l'unico che si imbatte in questo genere di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'allenatore dell', Mikel, ha alimentato una discussione sempre più di attualità con l'era dei. Il tecnico infatti ha parlato dell'aumento di incidenza degli insulti a calciatori, arbitri e altri partecipanti alle partite che arrivano dainetwork. “Preferirei non parlare di esperienza personale. Tutti in questo settore non sono protetti -ha sottolineato-. Mi fa più male quando questi leoni da tastiera insultano la miae purtroppo ci sono già stati casi del genere. Il club era a conoscenza di ciò che stava accadendo e ha cercato di fare qualcosa al riguardo. Gli insulti sul web non si fermeranno domani, lo sappiamo e vogliamo fare qualcosa per il medio o lungo termine. Fa parte del lavoro e non sono l'unico che si imbatte in questo genere di ...

