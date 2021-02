Arriva il podcast di Bridgerton, alla scoperta dei segreti della serie rivelazione di Shonda Rhimes (Di venerdì 12 febbraio 2021) In attesa della seconda stagione appena annunciata, Arriva il podcast di Bridgerton a rivelare curiosità inedite sul fenomeno seriale del momento. Dopo aver battuto ogni record di flussi streaming per il debutto di una serie originale Netflix sulla piattaforma, Bridgerton diventa un podcast, una sorta di audio-serie che porterà gli spettatori alla scoperta di dettagli sull’adattamento televisivo dei romanzi di Julia Quinn. Dal cast ai set usati per le riprese, dai personaggi all’ambientazione nell’era Regency, il podcast di Bridgerton avrà lo scopo di sfruttare al massimo l’hype intorno alla serie per attirare gli spettatori già fidelizzati e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) In attesaseconda stagione appena annunciata,ildia rivelare curiosità inedite sul fenomeno seriale del momento. Dopo aver battuto ogni record di flussi streaming per il debutto di unaoriginale Netflix sulla piattaforma,diventa un, una sorta di audio-che porterà gli spettatoridi dettagli sull’adattamento televisivo dei romanzi di Julia Quinn. Dal cast ai set usati per le riprese, dai personaggi all’ambientazione nell’era Regency, ildiavrà lo scopo di sfruttare al massimo l’hype intornoper attirare gli spettatori già fidelizzati e ...

stefanomainardi : RT @GrazianoFerro: Una bella puntata del podcast Strategia IT di @ricmancio con domande interessantissime. Un bel viaggio nel business IT c… - GrazianoFerro : Una bella puntata del podcast Strategia IT di @ricmancio con domande interessantissime. Un bel viaggio nel business… - Francesco : Nel pomeriggio arriva il quinto episodio del mio #podcast dedicato al #coaching. Vediamo insieme perché alcuni coa… - sole_mmcg : @mengonimarco @SpotifyItaly Che soddisfazione! Quando ci sei tu, con la tua passione e le tue capacità, si arriva… -