Argentina-Italia: percorsi del femminismo sull'aborto (Di venerdì 12 febbraio 2021) "C'è un fronte di guerra in continuo movimento, in tutto il mondo, che si svolge sul corpo delle donne", scrive PRC Federazione di Milano. All'incontro del 5 febbraio, coordinato da Mara Ghidorzi del gruppo donne PRC Milano (partito di rifondazione comunista) sul percorso per l'aborto, hanno partecipato Estela Díaz, ministra delle Donne, Politiche di Genere e Diversità, in Argentina, Daniela Fantini, ginecologa ed Eleonora Cirant, giornalista. Estela Dìaz ha risposto ad alcune domande sul percorso svolto in Argentina e quali sono e saranno gli ostacoli da superare.Non solo. Si è parlato del bisogno di una rinnovata attenzione alle rivendicazioni dei diritti in Italia. Tra ostacoli alla distribuzione della Ru486, obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere, differenza di gestione tra regioni e attacchi da movimenti ...

