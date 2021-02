Arbitro alla gogna perché “razzista”, ma era una bufala. La Uefa: «Non usò parole discriminatorie» (Di venerdì 12 febbraio 2021) La partita fu sospesa, il mondo intero si scandalizzò e l’Arbitro fu mandato a “processo” con il marchio infamante di «razzismo». A due mesi dallo scandalo planetario suscitato dal quarto uomo del match di Champions League Paris Saint Germain-Basaksehir, si scopre che tutto quel trambusto fu ingiustificato: Sebastian Coltescu non usò alcun epiteto razzista contro il vice allenatore della squadra turca, il camerunense Pierre Webo. L’Arbitro lo indicò si come «negru», ma quella parola nella lingua di tutta la terna arbitrale, il rumeno, «non ha alcuna connotazione offensiva», ha spiegato l’ispettore della Uefa, chiamato a fare la relazione nel procedimento aperto alla Uefa. Insomma, è lo stesso “pm” del “processo” a chiedere l’assoluzione del già condannato mediaticamente Coltescu. Lo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La partita fu sospesa, il mondo intero si scandalizzò e l’fu mandato a “processo” con il marchio infamante di «razzismo». A due mesi dallo scandalo planetario suscitato dal quarto uomo del match di Champions League Paris Saint Germain-Basaksehir, si scopre che tutto quel trambusto fu ingiustificato: Sebastian Coltescu non usò alcun epitetocontro il vice allenatore della squadra turca, il camerunense Pierre Webo. L’lo indicò si come «negru», ma quella parola nella lingua di tutta la terna arbitrale, il rumeno, «non ha alcuna connotazione offensiva», ha spiegato l’ispettore della, chiamato a fare la relazione nel procedimento aperto. Insomma, è lo stesso “pm” del “processo” a chiedere l’assoluzione del già condannato mediaticamente Coltescu. Lo ...

