'Aperti coi tamponi all'ingresso'. La sfida ai dpcm del ristorante milanese

Leggi su agi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - “Una serata che potrebbe cambiare la storia assurda delle chiusure dei ristoranti”. Così la immagina Paolo Polli, uno dei promotori del ‘Comitato a difesa delle partite Iva' in cui confluiscono migliaia di imprenditori milanesi e che ora prova a indicare una possibile via d'uscita alle restrizioni che “metta insieme gli interessi nostri e quelli della salute pubblica”. Il test nel gazebo fuori dalDomenica dalle 18 alle 22 nelmessicano ‘Parrilla' - primo tentativo di questo genere in Italia, in aperta violazione delle regole - sarà possibile cenare solo per chi “avrà un certificato di tampone negativo eseguito il giorno precedente alla prenotazione oppure un test covid a nostro carico, effettuato da un nostro medico, nel gazebo che predisporremo fuori dal”. Il locale è gestito da ...