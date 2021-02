AOC da vita alla nuova partnership con Red Bull Racing Esports (Di venerdì 12 febbraio 2021) AOC fornirà una gamma di monitor di altissima qualità ai piloti della Red Bull Racing Esports, grazie ad una nuova partnership Il produttore AOC espande la sua partnership con Red Bull supportando la sua divisione di sim Racing, Red Bull Racing Esports. Da oggi l’Esports Erena di Red Bull Racing a Milton Keynes, nel Regno Unito, sarà ora completamente equipaggiata con monitor AOC, come l’AOC AGON AG273QZ o il curvo AOC AGON AG273QCX. Fornendo supporto in vari tornei con i monitor dalle prestazioni più elevate in giochi come League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive. E grazie all’elevato expertise di Red Bull ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) AOC fornirà una gamma di monitor di altissima qualità ai piloti della Red, grazie ad unaIl produttore AOC espande la suacon Redsupportando la sua divisione di sim, Red. Da oggi l’Erena di Reda Milton Keynes, nel Regno Unito, sarà ora completamente equipaggiata con monitor AOC, come l’AOC AGON AG273QZ o il curvo AOC AGON AG273QCX. Fornendo supporto in vari tornei con i monitor dalle prestazioni più elevate in giochi come League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive. E grazie all’elevato expertise di Red...

filgamb : da non perdere nelle prossime ore: il q&a di @aoc su instagram. parla della sua vita, di cosa significa vivere tra… - dar_casartelli : RT @francescatotolo: Quindi, l’eroina progressista Alexandria Ocasio-Cortez non era all’interno del Campidoglio mentre imperversava la rivo… - Lord_Vltor : RT @francescatotolo: Quindi, l’eroina progressista Alexandria Ocasio-Cortez non era all’interno del Campidoglio mentre imperversava la rivo… - andreapistoni : RT @francescatotolo: Quindi, l’eroina progressista Alexandria Ocasio-Cortez non era all’interno del Campidoglio mentre imperversava la rivo… - gaejimmy : RT @francescatotolo: Quindi, l’eroina progressista Alexandria Ocasio-Cortez non era all’interno del Campidoglio mentre imperversava la rivo… -