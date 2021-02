Antonella Clerici contro Barbara D’Urso: la stoccata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Antonella-Clerici-alfonso-signorini-solonotizie24Antonella Clerici punta il dito verso Barbara D’Urso e cita Angela da Mondello, la donna diventata famosa a seguito della sua esclamazione: “Non ce n’è coviddi”. Una frase dalla quale è stato creato il tormento dell’estate, e che ha permesso alla donna di diventare anche uno dei personaggi più famosi sul web. La conduttrice di casa Rai, attualmente in onda con È sempre mezzogiorno, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua opinione in merito ad alcuni programmi che non rientrano nelle sue corde e che proprio non gradisce. Punto nevralgico delle dichiarazioni rilasciate da Antonella Clerici la nascita di personaggi che non sarebbero poi un così buon esempio, fenomeni nati per caso e ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)-alfonso-signorini-solonotizie24punta il dito versoe cita Angela da Mondello, la donna diventata famosa a seguito della sua esclamazione: “Non ce n’è coviddi”. Una frase dalla quale è stato creato il tormento dell’estate, e che ha permesso alla donna di diventare anche uno dei personaggi più famosi sul web. La conduttrice di casa Rai, attualmente in onda con È sempre mezzogiorno, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua opinione in merito ad alcuni programmi che non rientrano nelle sue corde e che proprio non gradisce. Punto nevralgico delle dichiarazioni rilasciate dala nascita di personaggi che non sarebbero poi un così buon esempio, fenomeni nati per caso e ...

Engage_Magazine : MD torna on air con Antonella Clerici e il Presidente dell'azienda - BITCHYFit : Antonella Clerici e il duro attacco al GF Vip: “Nulla cosmico, ci sono dei vip che non so chi siano” - Pit_the_Dog : Antonella Clerici - Pit_the_Dog : Ho dimenticato Antonella Clerici Devo rimediare !!! - zazoomblog : Marta Flavi e Antonella Clerici: è giusto controllare il proprio compagno? - #Marta #Flavi #Antonella #Clerici: -