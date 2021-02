Antonella Clerici contro Barbara d’Urso | c’entra Angela da Mondello

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La conduttrice di È sempre mezzogiorno dice la sua su una parte della televisione italiana, che a detta sua sarebbe diseducativa, e non manca la chiara frecciatina alla sua collega di Pomeriggio Cinque L'articolo proviene da Gossip e Tv.

demolisce il GF Vip . La conduttrice Rai 57enne è spietata contro il reality show di Alfonso Signorini . 'E' il nulla cosmico ' , dice senza peli sulla lingua in un'intervista al ...La conduttrice di È sempre mezzogiorno dice la sua su una parte della televisione italiana, che a detta sua sarebbe diseducativa, e non manca la chiara frecciatina alla sua collega di Pomeriggio ...Antonella Clerici demolisce il GF Vip. La conduttrice Rai 57enne è spietata contro il reality show di Alfonso Signorini. “E’ il nulla cosmico”, dice senza peli sulla lingua in un’intervista al Fatto Q ...Antonella Clerici, intervistata da Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Barbara d'Urso senza risparmiare il GF.