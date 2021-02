Anticipazioni GF Vip | questione spinosa da risolvere | ritorno inatteso

Leggi su inews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il GF Vip torna in prima serata e nella puntata di oggi saranno molteplici i temi che intratterranno i telespettatori. Questa sera, venerdì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la trentanovesima puntata del GF Vip. Lo scorso lunedì 8 febbraio sarebbe dovuta andare in onda la finalissima del programma, poi L'articolo proviene da Inews.it.