Anticipazioni ‘Amici 20’ del 12 02 2021 | introdotta un’importantissima novità per il serale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Poco fa è stata registrata la puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domani. A seguire tutte ledal portale ilvicolodellenews.it: Ospite Rocco Hunt! Serena Marchese e Gaia Di Fusco sono sedute al banco come tutti gli altri. Maria De Filippi fa un annuncio importante: alci saranno posti illimitati quest’anno, quindi tutti i ragazzi, almeno per ora, hanno la maglia dele saranno i professori a determinare fino alla fine chi veramente andrà e chi no, ma l’esclusione non sarà dovuta alla limitazione dei posti piuttosto dai prof se decideranno di non far passare qualcuno. Momento gossip: Maria fa vedere che quando Gaia è entrata in casetta, Deddy, Sangiovanni e Aka7even han fatto apprezzamenti sulla sua bellezza, salvo poi cambiare discorso quando le loro ‘ragazze’ sono rientrate ...