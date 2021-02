Anna Tatangelo ha trovato di nuovo l’amore | un collega giovanissimo!

Gianlu_21 : Farfalla secondo me é Dolcenera anche se gli indizi portano ad Anna Tatangelo #IlCantanteMascherato - _marco_sly_ : La giraffa è Katia Ricciarelli Il gatto è Rosalinda Celentano La farfalla è Anna Tatangelo Il lupo è Gigi D'Alessio… - francy04598976 : #IlCantanteMascherato Il gatto è Anna Tatangelo. - Olty86 : Gatto stasera mi sembra Anna Tatangelo! #IlCantanteMascherato - _AlexiaGalaxia : RT @FredMosby_: Oddio ma il gatto canta con una voce da Anna Tatangelo #IlCantanteMascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Farfalla chi è?o.. In molti sono convinti che dietro al Farfalla de Il Cantante Mascherato si possa nascondere proprioe che sul palco contro di lei possa addirittura essersi il Lupo ...In molti sono convinti che Milly Carlucci abbia giocato un po' sporco mettendo insieme, sullo stesso palco, proprio i due exe Gigi d'Alessio, ma se così non fosse ? Lui stesso è ...Lupo, chi è il protagonista de Il cantante mascherato? Gli indizi portano a Gigi D’Alessio, ma lui non ha gli occhi ...Milly Carlucci come Alberto Castagna in Stranamore, si vocifera che due ex fidanzati stiano partecipando a Il Cantante Mascherato,.