Anche Pinterest lancia le sue Stories

Pin Storie di Pinterest (immagine: Pinterest)Anche gli utenti italiani di Pinterest ora potranno usufruire dei Pin Storia, la nuova modalità con cui il portale permetterà ai creator di condividere le proprie idee in maniera più dinamica. Gli utenti Apple, invece, potranno sfruttare un comodo widget per accedere ai contenuti della piattaforma. 

Pin Storie 

Sì, il nome ricorda molto le Stories di Instagram e in effetti il nuovo prodotto di casa Pinterest ne richiama il formato. I Pin Storia, però, sono contenuti che non hanno una scadenza ma consentono ai creator di raccontare le proprie storie o eseguire un tutorial tramite uno slide show si video o fotografie ai quali possono essere sovrapposti testi o altre immagini. Al nuovo prodotto potrà essere associato una didascalia.

